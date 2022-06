Luis Campos va créer un groupe Elites pour les jeunes du PSG

Un changement dans la structure du club parisien.

Depuis 2019 et la suppression de son équipe réserve, le Paris Saint-Germain a plus de mal à intégrer ses jeunes joueurs issus du centre de formation. Pour remédier à ce problème, le nouveau conseiller sportif, Luis Campos, a imaginé une alternative.

En plus de maintenir la possibilité pour certains titis de s'entraîner au quotidien avec le groupe professionnel, le dirigeant va mettre sur pied un groupe élite, révèle RMC Sport. Celui-ci comprendra sept à huit jeunes maximum, les plus prometteurs, et bénéficiera d'une séance d'entraînement par semaine sous la direction du staff technique de l'équipe première.

En permettant au futur entraîneur du PSG de mieux connaître les jeunes à sa disposition, Campos espère ainsi favoriser leur utilisation en équipe première