Antoine Griezmann vers un autre club de LaLiga?

Malgré sa mauvaise saison, le Français a tout de même des prétendants.

Candidat aux élections présidentielles de l'Athletic Bilbao, Iñaki Arechabaleta présente un projet avec Marcelo Bielsa dans le rôle d'entraîneur. Mais pour éventuellement se lancer dans l'aventure avec le club basque, le technicien argentin a réclamé des garanties, notamment par rapport au recrutement à venir cet été.

Et d'après les informations du quotidien madrilène AS ce jeudi, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille a demandé l'arrivée de l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann (31 ans, 26 matchs et 3 buts en Liga cette saison), prêté par le FC Barcelone. Problème, malgré ses récentes difficultés, l'international français devrait continuer sous les couleurs des Colchoneros