Une ancienne gloire de l'OM doute de Witsel: "Il est sur la fin"

La possible arrivée d'Axel Witsel à Marseille ne semble pas plaire à tout le monde.

Libre après la fin de son contrat au Borussia Dortmund, le milieu de terrain Axel Witsel (33 ans, 29 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) se trouve en négociations avancées avec l'Olympique de Marseille. Une belle pioche en perspective pour les Phocéens, mais le consultant Eric Di Meco entretient quelques doutes.

"En ayant peu de moyens, l'OM essaye de recruter malin et notamment un garçon qui est en fin de course. Il est de cette génération de Belges à qui on prédisait un grand titre international, et lui en était un des tauliers. Il est sur la fin et c'est pour ça que l'OM pourrait tenter de le récupérer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel état physique il est. Au niveau de l'expérience, il fera du bien, mais il ne faut pas qu'il soit bouilli. Les vieux, il faut les gérer. Tu ne peux pas leur demander la même chose qu'aux jeunes à l'entraînement", a souligné l’ancien Marseillais sur RMC.