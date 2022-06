L'Antwerp prêt à tout pour faire venir Toby Alderweireld !

Le Great Old semble prêt à faire des folies pour attirer le Diable Rouge.

Alors que l'arrivée de Vincent Janssens à l'Antwerp s'est décantée assez rapidement, il y a une piste qui fait l'actualité près du Bosuil depuis déjà un certain temps : celle du probable retour de Toby Alderweireld en terres anversoises.

Le Diable Rouge avait été aperçu lors d'un match de championnat, discutant dans les tribunes avec le nouveau directeur sportif Marc Overmars. L'ancien homme fort de l'Ajax sait faire jouer son carnet d'adresses...D'ailleurs, Alderweireld n'avait pas du tout nié les contacts. En conférence de presse, il avait préféré rester évasif, disant qu'il n'y avait "rien de concret".

Pourtant, les choses semblent être bien plus avancées. En effet, Het Laatste Nieuws dévoile aujourd'hui que le président du club Paul Gheysens serait prêt à mettre le paquet pour attirer le défenseur central de 33 ans. Un salaire évalué comme similaire à celui proposé à Vincent Janssens, soit de 2,5 millions d'euros par an, attendrait l'ancien de Tottenham et de l'Ajax. Le journal affirme qu'une fois un accord trouvé avec le club actuel d'Alderweireld, Al-Duhail, son transfert devrait être conclu assez rapidement. La folie des grandeurs...