Ostende affrontera un club d'Eredivisie en amical

Les Kustboys prépareront leur saison en affrontant un solide adversaire.

Le KV Ostende a annoncé qu'une rencontre amicale se tiendra le 17 juillet à 15h00 à la Diaz Arena. Les Kustboys vont se mesurer à Vitesse Arnhem, 6e de la dernière saison en Eredivisie néerlandaise, tombeur d'Anderlecht en tour préliminaires de Conference League et huitième de finaliste de la compétition. Ce sera, certes, sans le néo-Diable Rouge Lois Openda, de retour - pour l'instant - à Bruges.

Ce match de gala, "le dernier avant le début de la saison", verra également une série d'activités prendre place avant et après la rencontre. "Avant et/ou après le match, il y aura aussi des activités pour les supporters, comme une séance de dédicaces et la présentation des joueurs. De cette façon, non seulement nous jouerons un match contre un adversaire de renom, mais nous le transformons également en une journée pour les fans", a communiqué le KVO sur son site.