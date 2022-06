Marc Coucke : "Le cyclisme est le plus beau sport"

L'homme d'affaires investit dans le monde du sport depuis un certain temps.

Homme d'affaires très actif, Marc Coucke s'est également fait connaître au niveau du sport en sponsorisant des équipes cyclistes.

Mais c'est surtout via le football que son image a fait un bond, avec ses passages à Ostende et surtout à Anderlecht où il est aujourd'hui actionnaire principal.

L'entrepreneur est donc bien placé pour comparer les deux disciplines : "Pour moi, le cyclisme reste le plus beau sport qui soit. Le football est le plus émotionnel. En cyclisme, on espère que tel ou tel coureur va gagner, mais on prend une bière ensemble 15 minutes après la course", a-t-il déclaré à Sporza.