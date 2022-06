John Textor, l'investisseur du RWDM, va racheter une partie de l'Olympique Lyonnais

L'investisseur américain détient déjà Botafogo et est copropriétaire de Crystal Palace.

Cela fait plusieurs semaines désormais que l'Olympique Lyonnais est à la recherche d'un investisseur. Il y a dix jours, Foster Gillett, un autre américain, était favori pour reprendre le club de Jean-Michel Aulas. L'actuel président de l'Olympique Lyonnais n'a cependant pas reçu les garanties nécessaires de la part de Foster Gillett, au contraire de John Textor.

L'actuel propriétaire du RWDM va donc investir dans un quatrième club différent, après avoir fait l'acquisition de Botafogo et avoir investi massivement dans les clubs de Crystal Palace et du RWDM. À Lyon, John Textor va racheter les parts du groupe audiovisuel français Pathé (19.36%) et des Chinois de IDG (19.85%).

Selon les informations de RMC Sport et de Bloomberg, le club français serait à présent évalué à plus de 800 millions d'euros et l'investisseur américain devrait investir 90 millions d'euros supplémentaires pour le développement des jeunes et pour le recrutement estival. Jean-Michel Aulas restera le président du club.