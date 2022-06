Officiel : Luka Elsner reprend du service en France

L'entraîneur slovène reprend du service en Ligue 2 après son passage manqué au Standard de Liège.

Sans club depuis son départ du Standard de Liège le 19 avril dernier, Luka Elsner reprend du service et s'engage au Havre, en Ligue 2. Dans un communiqué, le club français a fait part de sa restructuration interne pour la saison prochaine, et c'est l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise et de Courtrai qui a été mandaté pour prendre les rênes de l'équipe première.

Il faut dire que cette nomination n'est nullement une surprise. Lors de son passage à Amiens, l'entraîneur slovène a rencontré Mathieu Bodmer, qui devient le directeur des opérations sportives du club. Les deux hommes se sont directement bien entendus, et avant un déplacement à Saint-Etienne en 2019, l'ancien milieu de terrain français avait notamment déclaré que Luka Elsner était, selon lui, l'entraîneur le plus brillant avec lequel il a collaboré dans sa carrière.

Après un passage manqué en bord de Meuse, c'est donc en Normandie que le franco-slovène va tenter de se refaire une santé. Le Havre, qui a terminé à la huitième place du défunt championnat, ambitionne de retrouver la Ligue 1 dans les prochaines années.