Mort de Maradona : le personnel médical sera jugé pour homicide involontaire

La légende argentine a perdu la vie le 25 novembre 2020. 8 personnes devront comparaître devant les tribunaux.

Un juge de San Isidro a déclaré à l'AFP que 8 personnes seront jugées en Argentine pour homicide involontaire à l'encontre de Diego Maradona, décédé le 25 novembre 2020 d'une crise cardiaque. La légende du football argentin avait 60 ans. Il s'était éteint dans son lit médicalisé, dans une résidence du nord de Buenos Aires. Il souffrait de nombreux maux, dont des problèmes rénaux et au foie, d'insuffisance cardiaque, de détériation neurologique et de dépendance à l'alcool ainsi qu'aux psychotropes. Il était en convalesence d'une neurochirurgie.

Le personnel médical, dont un neurochirurgien et médecin de famille, un médecin clinicien, une psychiatre, une psychologue, un responsable infirmier et des infirmiers, est accusé d'avoir laissé l'ex-joueur de Naples, du Barça et des Boca Juniors "abandonné à son sort".

Il seront jugés pour "homicide simple avec dol éventuel", soit avec négligence en connaissance de risque de décès. Les peines peuvent aller de 8 à 25 ans de prison.