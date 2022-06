🎥 Le Sporting d'Anderlecht dévoile ses nouveaux maillots

On voit entre autres Mario Stroeykens ou encore Yari Verschaeren porter la nouvelle vareuse anderlechtoise.

Le Sporting d'Anderlecht a dévoilé ses nouveaux maillots à domicile et à l'extérieur. Les Mauves ont présenté leur nouvelle collection sur leur site internet.

"C'est un amoureux du beau jeu. Un amoureux des artistes. Un connaisseur critique. Avec un faible pour le talent. Mauve. C’est l’élégance. La classe. Les Mauves proviennent de partout. Ensemble vers la capitale et vers Saint-Guidon. En costume-cravate et champagne. Ou avec des frites et une bière, place de Linde.

Pour tous les Mauves, le Sporting lance maintenant ses nouveaux maillots domicile et extérieur. En mauve et en blanc. Ça, c’est évident.

À domicile et en déplacement. Approuvé par Jan Mulder et Paul Van Himst.

Pour tous les Mauves. Dès maintenant sur rsca.be/shop."