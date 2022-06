L'Antwerp fonce sur un joueur des Boca Juniors

Le jeune joueur du Bayern de Munich Christopher Scott n'est pas seul sur la shortlist de l'Antwerp.

Hier, nous vous révélions que le jeune joueur du Bayern de Munich Christopher Scott figurait sur la shortlist de l'Antwerp. Cet après-midi, Het Nieuwsblad nous apprend qu'il n'est pas le seul joueur qui plaît à Mark Van Bommel et à Marc Overmars.

En effet, le défenseur central des Boca Juniors Gaston Avila reçoit également de l'intérêt du Great Old. Le gaucher de 20 ans évolue toujours dans son pays d'origine, en Argentine donc, mais souhaiterait passer un cap dans sa carrière et rejoindre un championnat européen. Il n'existe encore aucun accord à l'heure actuelle, mais l'Antwerp est très intéressé par le profil du joueur qui a disputé six rencontres cette saison.