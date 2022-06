Un grand espoir belge en passe de quitter City pour rejoindre un autre club de Premier League

En 2020, Roméo Lavia a fait le choix de quitter Anderlecht et de faire le grand saut. Direction la Premier League, et Manchester City.

Deux ans plus tard, le jeune de 18 ans s'est imposé comme une valeur sûre chez les Espoirs mais n'a encore eu l'occasion de goûter à l'équipe première qu'à 2 reprises - dont une titularisation en Carabao Cup.

Le Belge semble s'être décidé à changer d'air. Les médias anglais rapportent en effet que Lavia va s'engager avec Southampton. Les Saints vont débourser plus de 11 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une clause de rachat devrait être incluse dans le deal.

