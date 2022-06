Officiel : Le RB Salzbourg prête un attaquant à Westerlo

Le promu continue de se renforcer et accueille une nouvelle recrue en attaque.

Dorgeles Nene (19 ans) est prêté par le RB Salzbourg à Westerlo pendant un an. L'attaquant international malien (3 capes) avait été prêté au FC Liefering (D2 autrichienne) la saison dernière où il avait inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives en 31 rencontres. En 2022, il a défendu les couleurs du SV Ried (D1 autrichienne) où il a disputé 14 matchs au cours desquels il a marqué deux fois et a été à l'origine de trois buts.