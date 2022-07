Le rachat d'Everton semble s'éloigner progressivement

Alors que le consortium dirigé par le britannique Peter Kenyon semblait être en pôle position, le rachat prendrait finalement une tout autre tournure.

Alors que le rachat du club de la Mersey semblait de plus en plus certain, Farhad Moshiri, actionnaire majoritaire des Toffees, aurait finalement changé d'avis et décidé de ne plus vendre le club. Le Telegraph affirme en effet que la période d'exclusivité réservée au consortium dirigé par le britannique Peter Kenyon est arrivé à expiration.

Alors qu'un accord avait été trouvé entre les deux parties autour d'un rachat pour un montant avoisinant les 600M €, Moshiri aurait finalement décidé de se concentrer sur la construction de la nouvelle enceinte du club et sur le renforcement de l'équipe, alors que les Toffees viennent de perdre Richarlison, leur attaquant vedette.

Il s'agit d'une décision surprenante, puisque le consortium avait affirmé vouloir aider au financement du nouveau stade, tout en donnant à Frank Lampard une équipe très rapidement compétitive afin de retrouver le sub-top du football anglais.