La clause de rachat de Roméo Lavia prouve que Manchester City croit toujours en lui

Roméo Lavia a quitté Manchester City, mais le club mancunien n'a pas pour autant laissé filer son grand talent sans garanties.

C'était une semi-déception d'apprendre le départ, non pas en prêt mais sous forme de transfert, de Roméo Lavia (18 ans) pour Southampton. Beaucoup espéraient que le jeune talent made in Neerpede puisse obtenir sa chance à Manchester City. Il devrait cependant aller chercher du temps de jeu chez les Saints, et peut-être entamer son développement plus rapidement que prévu. Southampton a payé 12,5 millions d'euros pour les services de Lavia, un montant très honorable pour un joueur qui ne compte que quelques apparitions en équipe A.

Mais ce qui prouve bien à quel point Roméo Lavia est spécial, c'est la clause de rachat que Manchester City a tenu à inclure dans le transfert. En effet, les Citizens semblent vouloir éviter que leur jeune talent explose complètement sans pouvoir disposer d'une priorité pour le rapatrier. La clause de rachat s'élèverait ainsi à 46 millions d'euros. Un beau montant, mais qui signifie aussi que Manchester n'exclut pas de voir le joueur valoir plus cher encore (et donc plafonner le montant d'un retour). Visiblement, Pep Guardiola et sa direction croient en leur ancien U23.