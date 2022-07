Deux bonnes nouvelles pour le Standard durant le stage

Ils étaient absents, ils sont de retour.

En quelques heures, l’optimisme a fait son retour au Standard. Non seulement Les Rouches se sont imposés 5-1 en amical contre Go Ahead Eagles, mais Ronny Deila peut se réjouir encore un peu plus.

Ce jeudi, au stage aux Pays-Bas, le coach norvégien peut compter sur un noyau au complet, c'est-à-dire que Selim Amallah et Abdoul Tapsoba sont de retour sur les terrains d’après La Dernière Heure.

Ces retours sont importants pour Deila car le noyau du Standard n’est pas extensible et le mercato n’a pas encore vraiment été lancé. De quoi bien préparer la première rencontre de championnat contre La Gantoise d'ici à deux semaines.