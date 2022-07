Un nouveau gardien en test au KV Oostende

Un nouveau concurrent pour Guillaume Hubert ?

Cela fait plusieurs semaines désormais que le KV Oostende, qui ne compte que Guillaume Hubert et Jordy Schelfhout à ce poste, cherche un nouveau gardien de but pour densifier son effectif. Et les Côtiers auraient peut-être trouvé chaussure à leur pied.

En effet, le gardien d'Hambourg, Marko Johansson, est en phase d'essai à Ostende. Du haut de ses 23 ans, le Suédois n'a disputé que sept rencontres de deuxième division allemande cette saison. L'ancien gardien de Malmö sera peut-être retenu par Yves Vanderhaeghe pour venir concurrencer Guillaume Hubert à cette position.