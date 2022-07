Mohamed Dauda, pas en stage avec Anderlecht, intéresse des clubs espagnols

Mohammed Dauda fait partie des rares joueurs laissés à quai par Felice Mazzù pour le stage à Horst. Il s'oriente vers un départ.

Mo Dauda (24 ans) a épuisé le peu de crédit qu'il a pu recevoir du côté d'Anderlecht. L'attaquant ghanéen, auquel il ne reste qu'un an de contrat, partira cet été après avoir reçu un message clair de la part de Felice Mazzù. Il faisait en effet partie des rares joueurs non-repris pour le stage aux Pays-Bas.

Heureusement pour Anderlecht, Dauda a la cote en Espagne. Son prêt la saison passée à Carthagène s'est avéré réussi (35 matchs, 9 buts et 3 assists en D2 espagnole). La valeur marchande du joueur, auquel il ne reste qu'un an de contrat, n'a jamais été aussi haute. Désormais, plusieurs clubs espagnols s'intéressent à lui. Selon plusieurs sources locales, le Real Oviedo serait sur le coup. Tenerife et Albacete, eux aussi en Liga2, seraient également intéressés.

En tout, Dauda, arrivé du Ghana à Anderlecht en 2017, n'aura disputé que 30 rencontres avec les Mauves pour un seul but. Il a été prêté avec plus ou moins de succès à Vitesse Arnhem, Esbjerg et Carthagène, sans convaincre ses entraîneurs au RSCA.