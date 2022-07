Westerlo, retour non sans ambition

Comme chaque année, nous présentons une à une les équipes de Pro League. Ce jour, place au promu de Westerlo.

En juin 2017, Westerlo était relégué en D1B et voulait retrouver l'élite le plus rapidement possible. Après 5 ans de purgatoire, les Campinois sont donc de retour au sein de notre Pro League et ne débarquent pas sans ambition.

Avec un effectif assez riche et des jeunes de qualité, le champion de l'anti-chambre veut jouer plus que les dernières places du championnat. Avec de nouveaux investisseurs, le club souhaite plus que jamais jouer en Coupe d'Europe dans les prochaines années.

Le coach

Jonas De Roeck n'en est pas à sa première expérience sur un banc de D1A. Passé par STVV durant une saison, puis adjoint de Kompany à Anderlecht, il reçoit une nouvelle chance d'être le patron d'un club qui voudra prendre des points le plus rapidement possible.

Le joueur à surveiller

Jan Bernat est la star de demain de cette équipe. International espoir tchèque, il a porté Westerlo sur ses épaules toute la saison dernière : 13 buts en 33 rencontres et 6 passes décisives, le tout à 21 ans. Il a tout pour briller en Pro League cette saison.

Un mercato ambitieux

Fort des moyens de ses propriétaires ambitieux, Westerlo a frappé fort d'emblée. Sinan Bolat entre les perches, l'Américain Bryan Reynolds en prêt de l'AS Rome, l'autre grand talent américain Griffin Yow qui sera à suivre la saison prochaine : voilà les renforts notables d'une équipe qui risque encore d'agiter le mercato. Westerlo peut être la bonne surprise de cette saison 2022-2023.