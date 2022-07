Coup dur pour Obbi Oularé : il s'est à nouveau gravement blessé !

L'attaquant s'est blessé au genou. Sa saison est d'ores et déjà compromise...

Alors qu'il tente de revenir dans le coup au RWDM, Obbi Oularé (26 ans) s'est selon Het Laatste Nieuws blessé à l'entraînement cette semaine. Cette blessure, au genou, risque d'être très grave. On parle d'une rupture des ligaments croisés. Il risque d'être sur la touche pendant des mois. Le club molenbeekois serait à la recherche de poids en attaque pour le remplacer, d'autant plus que l'effectif n'est pas assez fourni dans ce secteur actuellement.

"Le processus et le développement de l'équipe sont bien plus importants que les résultats. Nous progressons certes, mais bien sûr il reste du travail à faire, ce qui est logique à ce stade de préparation. La plus grande priorité va maintenant à la constitution d'une équipe compétitive. Nous avons besoin d'au moins quatre ou cinq joueurs à valeur ajoutée. La direction y travaille. J'aurais préféré avoir mon groupe complet avant le début du stage aux Pays-Bas, qui est prévu la semaine prochaine. Cependant, il semble que nous allons devoir être un peu plus patients. De nombreuses négociations sont en cours", a déclaré le coach Vincent Euvrard.

Enième coup dur pour Oularé, lui qui s'était déjà gravement blessé lors de ses passages à l'Antwerp et au Standard.