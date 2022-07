Un jeune passé par Anderlecht et Genk prolonge en pro au PSV

Le PSV Eindhoven vient d'officialiser qu'Ismael Saibari (21 ans) avait été prolongé jusqu'en 2025, après avoir été intégré récemment au groupe pro.

Formé d'abord au Beerschot, puis à Anderlecht, Ismael Saibari a ensuite fait toutes ses classes chez les jeunes du KRC Genk. Il débarque à Eindhoven à l'été 2020.

Chez les U21 du PSV, - aux côtés de Yohan Bakayoko - le jeune Hispano-Marocain a disputé 50 matchs, pour 8 buts et délivré 11 assists. Le milieu offensif a même pu faire ses débuts avec l'équipe A, avec qui il compte 2 apparitions.

#PSVAcademy ⇢ PSV First Team.



Ismael Saibari is determined to show his qualities 💫



Congrats with your new contract! 😁