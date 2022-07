De Jong, le caillou dans la chaussure du Barça

Le Néerlandais est en train de jouer un bien mauvais tour aux Catalans.

Et si Frenkie de Jong (25 ans, 32 matchs et 3 buts en Liga pour la saison 2021-2022) mettait à mal tous les plans du FC Barcelone sur ce mercato d’été ? Poussé vers la sortie et Manchester United en raison de sa belle cote, le milieu de terrain néerlandais est sommé d’accepter la proposition mancunienne dans les plus brefs délais. Problème, le Batave fait durer le suspense tout en espérant que les Catalans trouvent une autre solution pour dégager des liquidités.

Une stratégie compréhensible qui irrite toutefois les dirigeants du Barça et compromet désormais leur mercato ! Comme l’explique le quotidien Mundo Deportivo ce vendredi, sans un départ de l’ancien de l’Ajax Amsterdam, le Barça ne pourra, pour le moment, pas inscrire des joueurs comme Sergi Roberto, Franck Kessié, Andreas Christensen, voire même Ousmane Dembélé et Raphinha. Vous l'aurez compris, un potentiel conflit se profile dès lors avec un club prêt à tout pour chasser De Jong, quitte à ne pas le convoquer pour la tournée de pré-saison aux États-Unis…