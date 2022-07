Officiel : nouveau défi loin de la Belgique pour Sven Vandenbroeck

L'entraîneur belge quitte l'Afrique mais ne revient pas au bercail.

Sven Vandenbroeck est le nouvel entraîneur d'Abha Club (Arabie Saoudite).

Le coach belge quitte le Maroc et les FAR Rabat par la grande porte, et a pris la direction du Moyen-Orient.

Avant cela, il était actif au Simba FC (Tanzanie), à la tête de l'équipe nationale de la Zambie ou encore entraîneur adjoint du Cameroun où il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations aux côtés d'Hugo Broos.

Le nom de Vandenbroeck circulait du côté de la Belgique cet été (à l'Union notamment pour succéder à Felice Mazzu), mais finalement aucun club n'a misé sur l'ancien joueur de Malines et de Roda JC, qui poursuit donc sa route en Arabie Saoudite.