🎥 La Gantoise, vexée, réagit à l'arrivée de Nielsen au Club de Bruges

Le Danois Ă©voluera au Jan Breydel la saison prochaine.

Casper Nielsen a tout fait pour quitter l'Union et rejoindre le Club de Bruges. Il a même refusé de s'entraîner avec le vice-champion. Les négociations se sont avérées plus difficiles que prévu, et La Gantoise est entrée dans la danse pour enrôler le médian. Les Buffalos ont même convaincu l'Union avec un offre, mais Nielsen a recalé les Gantois. Pendant la Supercoupe, le Club a officialisé le transfert du Danois.

La Gantoise a immédiatement réagi par un message au post du Club par un lien YouTube qui menait directement à la chanson "Good 4 U" d'Olivia Rodrigo. Une réponse forte, car la chanson a un sous-entendu très cynique.

Le supporter du Club de Bruges et acteur Rik Verheye a déjà réagi avec le lien vers la chanson "Sorry" de Justin Bieber