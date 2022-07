Le Shakhtar Donetsk poursuit la FIFA, qui a causé un gros manque à gagner au club

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé la FIFA à autoriser le départ des joueurs issus des deux championnats...et le Shakhtar Donetsk n'est pas ravi.

En raison des sanctions pesant à l'encontre de la Russie, de nombreux joueurs avaient décidé de quitter le championnat russe, la FIFA ouvrant temporairement un "mercato" exceptionnel pour ces joueurs. Mais l'Ukraine, envahi par la Russie et contraint de mettre un terme à son championnat, a également vu de nombreux joueurs profiter de ce statut spécial. Ainsi, le Shakhtar Donetsk a vu filer plusieurs joueurs, ainsi que son coach.

En effet, les joueurs de clubs russes et ukrainiens recevaient l'autorisation de "suspendre" leur contrat jusqu'en 2023, ce qui a causé un gros manque à gagner dans certains dossiers. The Athletic explique que le Shakhtar Donetsk a notamment perdu la vente de Manor Salomon à Fulham, pour 7,5 millions d'euros. Le club ukrainien a réclamé auprès du Tribunal d'Arbitrage du Sport que la décision de la FIFA soit annulée. Cette mesure, assure le Shakhtar, aurait coûté aux alentours des 50 millions d'euros au club, un comble pour un pays victime de la guerre et de l'arrêt de son championnat.