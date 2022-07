Le transfert de Casper Nielsen, l'autre Bataille des Flandres

Quel piètre soap-opera se termine avec le transfert de Casper Nielsen direction le Club de Bruges. Le joueur, au moins, a gagné son bras de fer, et c'est le plus important.

C'est désormais officiel, entériné, le joueur a posé avec son nouveau maillot : Casper Nielsen est Brugeois. Et même si ça ne veut plus dire grand chose en 2022 et que le Club de Bruges n'est pas un club d'enfants de choeur, on a presque envie de dire que c'est une belle histoire. Non pas que l'Union Saint-Gilloise, en tentant d'obtenir une somme rondelette pour son milieu de terrain, ait eu un comportement déplacé - tout le monde s'y retrouve, au final, avec ces 5 millions pour un joueur plus proche de la trentaine que des 25 ans. Nielsen, lui, jouera les poules de la Ligue des Champions, et malgré tout ce qu'on peut penser de la montée en puissance unioniste, passe un palier sportif aussi, à l'approche du Mondial.

Non, ce qui est dommage, c'est que dans ce dossier, l'USG a entaché son image auprès de tous ceux qui croyaient encore au narratif naïf d'un club "gentil", au parfum de vieux stade et de football "à papa". Non, l'Union n'a pas surgi des années 70 comme un anachronisme à moustache. Bart Verhaeghe, cynique et un peu de mauvaise foi, n'avait pas totalement tort en rappelant les liens entre le club unioniste et Brighton, qui ont aidé le promu à conserver ses cadres l'hiver dernier. Cela n'enlève rien à la belle histoire, rien au mérite des joueurs, de la direction, de Mazzù et du superbe public unioniste. Mais pour ceux qui en doutaient encore, les pratiques unionistes dans le dossier Nielsen ont rappelé que l'USG était un club "comme les autres" sur bien des plans.

Le pied-de-nez à La Gantoise

Par "pratiques unionistes", on veut bien sûr parler de cette tentative de la direction de pousser Casper Nielsen vers La Gantoise...et d'intégrer un certain Mogi Bayat au deal. Soyons clairs : Bayat est un intermédiaire d'expérience, autorisé à travailler en Belgique, et les clubs ont donc tout à fait le droit de faire appel à ses services. En cas de besoin, il peut certainement rendre des services grâce à ses connexions rares. Problème : y avait-il vraiment besoin d'aide pour vendre Casper Nielsen ? Le Danois a un agent, qui s'est d'ailleurs fait un malin plaisir de se mettre en scène lors de l'annonce du transfert alors qu'il se fait souvent discret. Pas un hasard. Une clause aurait même été signée pour...s'assurer que Mogi Bayat n'ait pas un orteil dans le deal.

La Pro League est un monde impitoyable, mais l'Union Saint-Gilloise a pris la décision consciente de risquer son image de club propre et net pour aller chercher quelques millions de plus. Bruges est finalement passé à la caisse (près de 7 millions au total) et en ce sens, on peut presque dire...que cela a marché. Nielsen, lui, a ce qu'il voulait. Et Bart Verhaeghe, fidèle à lui-même, a moqué Gand en annonçant le transfert juste avant la Bataille des Flandres dimanche. Les Buffalos lui ont répondu avec second degré. Tout cela est aussi mesquin que d'habitude en Belgique. On s'y habitue. Mais l'important est que les pelouses de Pro League profiteront une saison de plus, au moins, du talent de Casper Nielsen...