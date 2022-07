Anderlecht, la sérénité paradoxale

À l'approche de la nouvelle saison de Pro League, nous vous présentons les équipes de D1A.

Stupéfaction à l'entresaison : alors que le "projet Kompany" semblait se mettre en place, et malgré une place sur le podium ainsi qu'une finale de Coupe, le RSCA se séparait de son entraîneur...et allait chercher Felice Mazzù, le coach des voisins unionistes. Un mariage qui paraît contre-nature, se dit-on. Tout serait-il à refaire ? C'est ce qu'on aurait pu croire.

Mais le système Mazzù amène, semble-t-il, un cadre bienvenu aux Mauves. Les jeunes ont eu leur chance en préparation, les buts et les victoires se sont empilées, l'ambiance semble au beau fixe. Le mercato est très prometteur et a balayé l'idée selon laquelle Kompany était celui qui attirait les grands noms au RSCA. Ne reste qu'à convaincre un public qui a mal vécu le départ de son idole...mais rêve également de titres. Et cet Anderlecht ne visera que cela.

L'effectif

Le système de Felice Mazzù se basera sur une défense à 3, que devraient composer Hoedt et deux jeunes du cru (Debast ou Sardella et Delcroix). Le départ de Josh Cullen laisse la porte ouverte à un retour d'Adrien Trebel, qui a convaincu en préparation ; la concurrence intense au milieu permet de nombreuses options, entre les jeunes Arnstad et Kana ou les plus expérimentés Olsson et Ashimeru. Yari Verschaeren, intenable en stage, sera le leader technique des Mauves tandis que les départs de Kouame et Zirkzee semblent d'ores et déjà compensés. Anderlecht semble plus fort que la saison passée, grâce à l'évolution de ses jeunes et un mercato rondement mené.

Le mercato

Abdulrazak Ishaq, Nilson Angulo et Sebastiano Esposito ont renforcé le RSC Anderlecht jusqu'ici : trois renforts très offensifs, et très jeunes. Un apport d'expérience pourrait ne pas être de trop en défense notamment, où Hoedt est le seul patron, Magallan n'étant pas resté. Mais en termes de talent, les trois recrues semblent de bonnes pioches. Tous trois ont montré de belles choses, Ishaq devant encore travailler ses replis défensifs et Angulo paraissant le plus loin du onze parmi eux. Esposito, lui, a toute la classe et le talent nécessaires pour être le digne successeur de Nmecha et Zirkzee.

Le joueur à suivre

Est-ce la saison ou jamais pour Yari Verschaeren ? Cela semble fou, car le jeune produit de Neerpede n'a que...20 ans. On l'oublie presque tant il arpente les terrains depuis longtemps - et dire qu'il a perdu de longs mois pour blessure. Mais sous Kompany, Verschaeren stagnait. En préparation, il a montré une envie et une efficacité quasi-jamais vues de sa part. Physiquement, il paraît enfin revenu à son pic, après avoir semblé longtemps emprunté. La saison ou jamais, donc, pour passer le dernier palier, qui doit l'envoyer à l'étranger pour y devenir la star promise. Et qui sait, il y a une certaine compétition internationale en novembre prochain...