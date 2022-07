Grandir en cherchant de l'allant offensif

Comme chaque année, nous vous présentons les équipes de notre Pro League. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Mambourg pour jeter un œil sur le Sporting de Charleroi.

Il y a un an, le Sporting de Charleroi repartait sur de nouvelles bases. Belhocine avait quitté le club, Edward Still était présenté et on sentait le club prêt à changer de visage dans cette nouvelle ère. Finalement, malgré la grogne des supporters et le départ de Nicholson en janvier pour des raisons financières évidentes, les Carolos ont terminé dans le top 8.

Il y a quelques jours, Bayo est parti à Watford et il va laisser un vide au club, mais le mercato débute à peine et des joueurs pourraient débarquer dans les prochaines semaines. Zorgane a prolongé, un deuxième gardien a débarqué en la personne de Pierre Patron et Heymans est resté au club. Cependant, c’est surtout en attaque que les choses doivent s’activer.

L’ambition

Elle est simple si on se met du côté de la direction : faire le mieux possible, rester dans le top 8 et pourquoi pas, si tout se passe bien, prendre un ticket européen. Les supporters ont eux un autre regard : du spectacle, des buts et faire mieux que la saison précedente.

Le coach

Edward Still a séduit la Pro League la saison dernière, avec son organisation, sa tactique précise et sa volonté de mettre des jeunes joueurs sur la pelouse. Cette année sera celle de la confirmation pour celui qui a longtemps accompagné Leko, que ce soit à STVV, au Club de Bruges ou à l’Antwerp. Pour l’aider, il pourra compter sur l’expérience de Cossey.

Le joueur

Hervé Koffi a sauvé le Sporting de Charleroi à plusieurs reprises la saison dernière et les Zèbres compteront encore sur lui cette année pour garder ses cages inviolées. Chouchou du public, il sera encore difficile à tromper cette saison.