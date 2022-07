Wesley (ex-Club de Bruges) revient déjà en Europe

Après une demi-saison en prêt au Brésil, à l'Internacional, Wesley Moraes (25 ans) va retourner en Europe. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste d'UOLEsporte Jeremias Wernek. L'attaquant brésilien devrait être prêté par Aston Villa à Levante, évoluant en D2 espagnole.

Révélé à Bruges, Wesley a été recruté pour 25 millions d'euros par Aston Villa en 2019. Depuis, il n'arrive pas à justifier cet investissement. Son prêt à Bruges, en première partie de saison dernière, avait d'ailleurs tourné au fiasco.

