Un absent de marque pour la tournée américaine de la Juventus

Cela pourrait annoncer un futur départ.

Ce jeudi, l’entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a dévoilé la liste des 27 joueurs retenus pour la tournée de pré-saison aux Etats-Unis. Une liste dans laquelle figurent les recrues Bremer, Paul Pogba et Angel Di Maria, mais pas Adrien Rabiot (27 ans, 32 matchs en Serie A pour la saison 2021-2022). Une absence déjà programmée et expliquée par le Français.

"En accord avec le club et pour des raisons personnelles, je resterai en Italie pour finir ma préparation physique", a fait savoir l'ex-Parisien dès mercredi. A noter aussi les absences de Mattia De Sciglio, Kaio Jorge et Federico Chiesa, encore gênés par des pépins physiques, mais aussi de Marko Pjaca et Aaron Ramsey, qui n’entrent plus dans les plans d’Allegri et de son staff.