KRC Genk, Wouter Vrancken pour le renouveau ?

Après une saison très compliquée, presque catastrophique, le KRC Genk doit désormais retrouver les sommets de la D1A.

Vice-champion de Belgique en 2020-2021, le KRC Genk avait l'occasion de réaliser une belle saison l'année dernière afin de confirmer son retour au sommet sur le long terme. Champions de Belgique en 2018-2019, les Limbourgeois sont la dernière équipe à avoir enlevé le titre avant l'hégémonie du Club de Bruges que l'on connaît depuis trois saisons.

Cependant, l'exercice 2021-2022 de Genk fut catastrophique : Une sixième place au terme des Play-Offs 2, alors que les hommes de Bernd Storck avait terminé la phase classique à la huitième position. Parti au KAS Eupen, l'entraîneur allemand a été remplacé par Wouter Vrancken, qui arrive en provenance de Malines.

L'effectif : Cyriel Dessers, l'heure de la confirmation

Prêté à Feyenoord la saison dernière, l'attaquant nigérian a impressionné en Eredivisie. Auteur de 21 buts et de six passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, l'attaquant de 27 ans a notamment planté dix roses en Conference League, permettant à son équipe de rejoindre la finale du tournoi.

Après avoir inscrit de nombreux buts dans le temps additionnel de différentes rencontres, Cyriel Dessers a directement permis à son équipe de glaner de précieux points. De retour dans notre championnat, l'ancien joueur de Louvain et Lokeren doit désormais confirmer toutes les louanges qui lui ont été faites cette année.

Également de retour après un prêt, Iké Ugbo, Bastien Toma et Eboue Kouassi seront là pour renforcer une équipe qui ne compte pas encore d'arrivée ni de départ définitif majeur.

L'entraîneur : Wouter Vrancken, l'art de maçonner durablement un projet sportif

Arrivé au KV Mechelen lors de l'été 2018, Wouter Vrancken a permis à son équipe de retrouver directement la D1A, tout en remportant la Coupe de Belgique 2019 alors que les Malinois évoluaient encore en deuxième division.

Durant quatre saisons, l'entraîneur de 43 est parvenu à bâtir une équipe capable de jouer les trouble-fêtes en championnat, de se qualifier pour les Play-Offs et de s'offrir des victoires de renom contre les plus grandes équipes de notre pays. Et c'est précisément pour cette raison que les dirigeants Limbourgeois ont jeté leur dévolu sur le Trudonnaire de naissance.

Après avoir vécu une saison en enfer, le KRC Genk doit désormais reconstruire. Tout reconstruire. Si Wouten Vrancken parvient à obtenir les mêmes résultats que derrière les casernes, les moyens financiers de Genk pourraient permettre au club de retrouver rapidement les Play-Offs 1, et d'à nouveau se battre pour les trophées collectifs.