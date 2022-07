Schreuder va perdre un taulier, direction la Ligue 1

Décidément, l'ancien T1 du Club de Bruges va avoir du travail pour tout reconstruire.

Le latéral gauche de l'Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico (29 ans, 22 apparitions et 2 buts en championnat pour la saison 2021-2022) va bel et bien rejoindre l'Olympique Lyonnais sur ce mercato d'été. Malgré un accord total entre les trois parties depuis plusieurs jours sur les conditions d'un possible transfert, l'international argentin se trouvait encore en réflexion au sujet de son avenir.

Mais selon les informations du média néerlandais Voetbal International ce jeudi, le défenseur a enfin donné son feu vert pour la finalisation de cette opération ! Pour rappel, Lyon va débourser environ 4 millions d'euros pour s'attacher les services de Tagliafico, qui va parapher un contrat jusqu'en juin 2025 avec les Gones.