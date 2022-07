Adrien Trebel, titulaire dimanche ? "Tout le monde est reparti à zéro, je suis content de sa préparation"

Le onze d'Anderlecht ce dimanche est presque entièrement dessiné. Reste un doute : le duo de l'entrejeu. Adrien Trebel paraît avoir pris une énorme option, à la surprise générale.

Qui évoluera dans l'entrejeu du RSC Anderlecht ce dimanche contre le KV Ostende, derrière Yari Verschaeren en électron libre ? Le duo qui paraît se dégager est composé de Majeed Ashimeru et...Adrien Trebel (Marco Kana étant de toute façon indisponible). Le retour de l'ex-capitaine a surpris beaucoup de monde. Felice Mazzù n'a pas souhaité confirmer la titularisation de Trebel. "Adrien est sélectionnable, comme tout le reste de mon noyau. Tout le monde est reparti à zéro à mon arrivée", affirme-t-il en conférence de presse. Trebel a cependant par moments paru être le relais de son nouveau coach, notamment avec les jeunes.

"Quand j'ai un message à faire passer, je m'efforce d'y parvenir. Cela peut être via Adrien ou non", nuance Mazzù. "Je le considère comme un joueur aussi important que les autres. Mais en effet, je suis content de sa préparation. Sur le plan physique ? Il a effectué une présaison "normale", sans jamais devoir sauter une session d'entraînement". Bref, et c'est déjà une réussite : "Trebel répond aux normes physiques que le staff demande".