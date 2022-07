Charleroi : Edward Still confirme l'arrivée de deux joueurs

Le coach carolo a donné en conférence de presse des nouvelles de son noyau actuel et futur avant le match d'ouverture de la saison du Sporting, contre Eupen (samedi, 16h).

Interrogé au sujet de son noyau, notamment Knezevic qui est incertain, Edward Still a donné des nouvelles rassurantes. "Jules Van Cleemput et Mehdi Boukamir sont les deux joueurs qui sont hors de la sélection et indisponibles, à plus ou moins long terme. Pour le reste, Anthony Descotte n'est pas à 100 pourcents et n'est pas en mesure d'être repris demain. Pour le reste, tout le monde est disponible, fit, et en forme."

Le coach des zèbres a également été sondé quant aux deux prochaines potentielles recrues, Nadhir Benbouali et Amirhossein Hosseinzadeh. "Il y a des accords de principe avec les deux joueurs. J'ai déjà eu contact avec eux. Il reste maintenant les derniers tests médicaux et physiques à effectuer. Une fois que ceux-ci seront faits et s'ils sont positifs, ces deux transferts devront être confirmés dans les heures ou les jours qui viennent", a-t-il répondu.

"On est plus armés que ce qu'on ne l'était il y a un an. Notre noyau est plus avancé. Collectivement, on est plus forts parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche, ce qui était le cas la saison passée. Individuellement, tous nos joueurs sont beaucoup plus avancés aussi. Il y a l'expérience individuelle qu'il n'y avait pas la saison passée, mais aussi du point de vue tactique et physique."