L'Antwerp, les ambitions folles

Le Great Old veut à tout prix - c'est le cas de le dire - retrouver les sommets.

Après une saison 2021-2022 décevante marquée par une dernière place dans les Champions play-offs, l'Antwerp veut se racheter auprès de son public. Les moyens mis en place sont à la hauteur des ambitions : colossaux. Le Great Old ne rêve que de titres et veut également jouer un rôle en Conference League.

L'effectif

Les arrivées de Vincent Janssen, Christopher Scott, Anthony Valencia et Davino Verhulst ne sont qu'un avant-goût. L'été dernier, près de 25 millions d'euros avaient été dépensés. La somme investie va gonfler, avec l'arrivée de Toby Alderweireld, mais aussi celle de Gaston Avila (Boca Juniors). Dries Mertens est lui aussi cité du côté du Bosuil. Overmars a plus d'un tour dans son sac...

Mark van Bommel n'aura pas d'autre choix que de dégraisser l'effectif. Exit par exemple Dessoleil, Lamkel Zé, De Sart et Seck. Jean Butez est cité à l'étranger, tout comme Michael Frey.

© photonews

Le joueur à suivre

Le transfert a été officialisé, tout Anvers et la Belgique l'attendait. Toby Alderweireld est évidemment LE joueur à suivre cette saison du côté du Bosuil. Le Diable Rouge fait son grand retour à Anvers, dans le pays où il est un monument du football. Les attentes seront très grandes, et on ne lui souhaite pas de réaliser une première saison à l'image de celle de Radja Nainggolan...

Le Ninja sera bien évidemment à suivre de près, tout comme les Balikwisha ou Janssen.

© photonews

Le coach

Exit le très critiqué et chahuté - n'est-ce pas Monsieur Paul Gheysens - Brian Priske, l'Antwerp fait aussi peau neuve sur son banc. Mark van Bommel débarque, après son échec cuisant du côté de Wolfsburg. La pression sur ses épaules sera bien là, et les résultats attendus directement.

Débuts ratés donc, avec un 0-0 fade face à Drita...