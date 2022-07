Officiel : Tibo Persyn (ex-Bruges) prêté par l'Inter de Milan aux Pays-Bas

Le jeune joueur s'est déjà entraîné et a joué quelques matchs avec sa nouvelle équipe.

Tibo Persyn est prêté par l'Inter au FC Eindhoven (D2).

Le jeune joueur s'est engagé avec la formation pour une saison, après s'être entraîné avec.

Formé à Bruges, Persyn a fait le choix de l'Inter Milan en 2018. La saison dernière, le joueur de 20 ans a été loué pour une demi saison au Club de Bruges et à Westerlo, mais ce ne fut pas un énorme succès.

"Cela a pris du temps, mais l'arrivée de Tibo est une bonne nouvelle. Il se sent comme un poisson dans l'eau sur le flanc droit et s'intègre bien dans notre système. Avec ce renfort, notre équipe prend de plus en plus forme", a évoqué le DT Marc Scheepers.