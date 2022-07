Fabio Silva, déjà chouchou du public : "Le plus beau sentiment du monde !"

Après la rencontre, Fabio Silva a déjà été envoyé à l'interview, suite à son premier but. Les premières impressions ? Un garçon bavard et à l'aise. Mais le plus important, c'est ce qu'il montre sur le terrain, et de ce côté-là, il impressionne clairement.

Et pourtant, cela aurait pu mal commencer. Après avoir Benito Raman louper l'immanquable, Fabio Silva...l'a imité dans les minutes qui suivaient. Un sacré raté. "C'était trop facile pour moi", blague-t-il. "Plus sérieusement, dans ces moments, il faut rester la tête froide et ne pas sortir du match. Il faut attendre l'occasion suivante". Et elle viendra. Bien moins facile, cependant. Ce qui n'empêche pas Silva d'envoyer une très belle frappe tendue hors de portée d'Hubert.

Le Lotto Park a directement scandé son nom. "C'est pour ça qu'on devient footballeur. Quand un public chante votre nom, c'est le plus beau sentiment du monde (sourire). Tu sens que les fans t'apprécient. Je leur en suis reconnaissant".

Esposito? On blague beaucoup

Il semble écrit que Fabio Silva et Sebastiano Esposito seront associés sur le terrain. Pour l'instant, l'un a remplacé l'autre. Mais l'Italien est venu féliciter son homologue portugais pour son but. "On se connaît bien, on blague beaucoup. Je le connais depuis qu'on s'affrontait régulièrement en équipe nationale", révèle Silva. "C'est important sur le terrain, on se comprend directement. Je connais aussi Zirkzee, je lui ai envoyé un message avant de venir ici".