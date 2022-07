"Il est important que Charles De Ketelaere continue de s'entraîner avec le groupe"

Charles De Ketelaere a déclaré forfait pour le match d'ouverture du Club de Bruges contre Racing Genk en Jupiler Pro League.

Charles De Ketelaere a jeté son dévolu sur l'AC Milan. Un accord personnel serait déjà en place, mais les clubs doivent encore se mettre d'accord. "Il s'agit maintenant de quelques millions ou d'une discussion sur les primes", a déclaré Steven Defour dans Het Nieuwsblad. "Espérons pour Charles que les clubs s'en sortiront rapidement, mais comme souvent, il faut rester concentrer sur soi-même."

Defour fait preuve de compréhension pour la situation. "Je le comprends certainement lorsqu'il dit qu'il n'était pas mentalement prêt. Il veut vraiment aller à Milan. Et quand vous remarquez que ça ne marche pas tout de suite, vous paniquez. C'est logique, surtout quand on est jeune, car on ne sait pas encore comment tout cela fonctionne et ce qu'il se passe en coulisses."

Il est important de garder la tête froide maintenant. "Il est important qu'il continue à s'entraîner avec le groupe. Si ce n'est pas pour le Club de Bruges, alors pour lui-même. Parce que bientôt - espérons-le pour lui - il se retrouvera dans un grand club à l'étranger et qui sait, ses concurrents seront peut-être déjà en grande forme."