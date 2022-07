Un retour aux sources pour Werner?

L'Allemand retrouverait son ancien club.

Peu à son avantage à Chelsea et déçu de son temps de jeu depuis deux ans, l’attaquant Timo Werner (26 ans, 21 matchs et 4 buts en Premier League pour la saison 2020-2021) songe à quitter les Blues sur ce mercato d’été. Et selon les informations du quotidien britannique Daily Mail, l’Allemand pourrait s’offrir un rebond de choix, du côté du RB Leipzig, son ancien club.

Alors qu’il a d’abord été envisagé comme monnaie d’échange par les Londoniens, dans le cadre d’une offensive manquée pour le défenseur polyvalent Nordi Mukiele, qui va finalement rejoindre le Paris Saint-Germain, Werner pourrait tout de même retrouver son Allemagne natale et le RBL au cours des prochaines semaines. Sous quelle forme ?