Corinne Diacre : "On voit encore ce qui nous manque par rapport aux nations qui ont l'habitude de gagner"

Dominée par l'équipe d'Allemagne (1-2) ce mercredi en demi-finale, l'équipe de France échoue aux portes de la finale de l'Euro féminin.

La sélectionneuse française Corinne Diacre était déçue au coup de sifflet final, mais elle compte toutefois capitaliser sur cette compétition aboutie pour la suite.

"Évidemment, on aurait aimé une autre issue. Maintenant, on est tombées sur un adversaire costaud. Il faut aussi rendre hommage à l'Allemagne. On a tout donné, je ne pense pas qu'on ait de regret. Les filles ont été bien ce soir, elles ont donné ce qu'elles avaient à donner. Après, il faut qu'on continue à travailler. Ce qu'on a fait, c'est bien. Cela ne suffit pas aujourd'hui, on voit encore ce qui nous manque par rapport aux nations qui ont l'habitude de gagner. Un jour, ça viendra pour nous", a confié la technicienne âgée de 47 ans au micro de TF1