Jack Grealish revient sur son adaptation difficile : "C'était si difficile"

Jack Grealish a connu une première saison compliquée à Manchester City. L'ailier est arrivé d'Aston Villa entouré de grosses attentes.

Jack Grealish était l'un des transferts de l'été 2021. Arrivé d'Aston Villa contre plus de 117 millions d'euros, l'international anglais n'a pas vraiment répondu aux attentes. Grealish espère désormais qu'une préparation un peu plus tranquille l'aidera à lancer sa carrière mancunienne. Car l'été dernier n'avait pas été évident : "Quand je suis arrivé à Manchester City, les autres internationaux anglais n'étaient pas encore arrivés. Les seuls déjà présents au centre d'entraînement étaient Gabriel Jesus et Bernardo Silva, avec qui je m'étais embrouillé quand je jouais à Villa", se rappelle-t-il pour The Sun.

"J'ai dû arriver auprès d'eux, l'air de rien, "ça va les gars ?"...ces premières semaines, arriver dans un tout nouvel environnement, à Manchester (...) C'était très difficile, vraiment", concède Grealish. "J'avais joué à Villa toute ma vie, je n'avais même jamais passé de visite médicale avant. Je n'avais aucune idée de comment tout ça se déroulait".