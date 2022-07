Genk et le Standard s'arrachent un jeune de Malines, passé par Anderlecht

Il ne semble pas être tout de suite dans les plans de Malines, mais il suscite pourtant déjà un vif intérêt en Belgique et à l'étranger.

Niklo Dailly - fils de Thierry, président du RWDM - a prolongé son contrat avec le KV Malines en avril, mais l'attaquant de 20 ans ne semble pas pouvoir compter sur une quelconque occasion de se montrer cette saison.

Beaucoup de formations seraient désireuses de l'enrôler, comme l'indique Het Laatste Nieuws. Parmis les prétendants, on compte le Standard et Genk, sans doute pour l'intégrer aux U23. Le Lierse, Dender et le RWDM - dirigé donc par son père - sont également intéressés.

Le jeune produit d'Anderlecht, qui a également passé une saison à La Gantoise, serait également suivi à l'étranger.