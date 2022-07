Rennes chercherait déjà un coéquipier en défense à Arthur Theate

Cela sera bientôt officiel pour Arthur Theate à Rennes. Le Belge va quitter Bologne et découvrir un nouveau championnat. Il a d'ores et déjà passé sa visite médicale.

Tandis que la Bretagne s'apprête à l'accueillir, les dirigeants du Stade Rennais s'activeraient déjà pour lui trouver un compagnon en défense. Selon les informations du Telegraph, il s'agirait du défenseur central Joe Rodon (24 ans), qui évolue à Tottenham.

Fabrizio Romano annonce que l'international gallois (27 sélections) devrait arriver dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat de 20 millions d'euros.

Rennes are set to sign Joe Rodon on loan from Tottenham, deal expected to be completed soon. Been told the deal also includes a buy option worth €20m. 🚨🔴 #THFC



Deal at final stages, first called by @mcgrathmike - while Arthur Theate completed medical tests with Rennes today.