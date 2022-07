Vincent Kompany débute son aventure en Championship par une victoire

Relégué de Première League, Burnley lançait sa saison dans l'échelon inférieur en déplacement à Huddersfield.

Les Terriers ont terminé troisième de la dernière saison, et ont été sortis par Nottingham Forest (0-1) en final de Play-offs de promotion. Un gros morceaux donc pour Vincent Kompany qui débutait avec Samuel Bastien, Josh Cullen et Taylor Harwood Bellis, alors que Vitinho, le dernier venu en provenance de JPL, débutait sur le banc.

Mais les Clarets s'en sortent finalement bien, et lancent leur saison de manière optimale grâce au Néerlandais Maatsen (18e) auteur de l'unique but de la rencontre. La saison de Championship est désormais ouverte, Burnley accueillera Luton Town samedi prochain.

