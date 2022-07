Benito Raman, titulaire et en galère : "Nous n'avons pas fait notre job"

Benito Raman était de retour dans le onze, mais n'a pas brillé. Il jetait un regard lucide sur le match d'Anderlecht.

Benito Raman était lucide après la rencontre : "Si tu te retrouves à 10 contre 11 pendant 70 minutes, tu joues le jeu du Cercle. Ca devient compliqué. Et ça l'était déjà avant", regrette l'attaquant anderlechtois. "Nous n'avons pas fait notre job, pas rempli nos tâches. On a laissé le Cercle jouer son jeu, sans jouer le nôtre".

Anderlecht est ensuite remonté sur le terrain avec de meilleures intentions. "Nous étions meilleurs en seconde période, nous n'avions rien à perdre. Il y a eu quelques occasions, dommage pour la tête d'Amuzu sur la latte", regrette Raman. "Mais globalement, c'était insuffisant. Nous n'avons pas fait le job. On savait que le Cercle était solide, il manquait quelque chose aujourd'hui. Inquiet ? Pas du tout, non. Tu gagnes un match et tu es le meillleur, tu en perds un et tout va mal...on reste calme en vue du match de jeudi en Europe". Il faudra en tout cas faire mieux dans l'intensité...