Pep Guardiola : "Je suis presque sûr que Kevin De Bruyne sera notre capitaine"

Les Cityzens vont bientôt choisir leur capitaine pour la nouvelle saison et la balance semble pencher pour notre Diable Rouge.

Kevin De Bruyne pourrait bien devenir le nouveau capitaine de Manchester City pour la saison à venir. Le Diable Rouge fait partie des plus anciens de l'effectif cityzen et il a déjà eu l'occasion de porter plusieurs fois le brassard lors des dernières saisons.

"C'est aux joueurs et au staff de voter mais je suis presque sûr que Kevin sera notre capitaine cette saison. C'est un des joueurs les plus expérimentés du noyau et il a toujours eu un rôle très important dans l'effectif", a souligné Pep Guardiola à quelques heures du coup d'envoi du Community Shield qui verra s'affronter City et Liverpool.