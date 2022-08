Philippe Clement retrouve la Ligue 1 : "La lutte pour les places européennes sera encore plus dure"

Après avoir loupé de peu la Ligue des Champions la saison dernière avec l'ASM, Philippe Clement s'apprête à retrouver le championnat.

"C’est une gestion à long terme qu’il faut mettre en place, je dois donc avoir une vision globale sur les prochaines semaines pour la gestion de l’effectif", a commencé Philippe Clement en conférence de presse, conscient que cette saison sera difficile à gérer au vu de l'enchaînement des matchs en Europe et en championnat. "C’est quelque chose que j’ai connu aussi à Genk et à Bruges, quand je jouais la coupe d’Europe. Quand tu as des matchs tous les trois jours, tu ne peux pas compter que sur onze joueurs. Le corps doit malgré tout s’adapter à ce rythme, à l’enchaînement. A nous de nous préparer pour que chacun soit à 100% une fois sur le terrain."

Quelles seront les chances de l'ASM cette saison, après une seconde partie de saison dernière en boulet de canon et une troisième place ? "C’est un peu tôt pour se prononcer, car il y a encore trois semaines et demi pour pouvoir faire des changements dans chaque équipe", répond Clement. "Ce qui est évident en tout cas, c’est que le Paris Saint-Germain est largement devant tout le monde."

"Il y a d’autres équipes qui ont fait aussi de bons investissements, comme nous. C’est intéressant, et je pense que la lutte pour les places européennes sera encore plus dure cette année."

Monaco jouera son premier match de Ligue 1 cette saison face à Strasbourg, une formation solide contre laquelle les Monégasques ont déjà souffert par le passé. "Contre Strasbourg ce sera un grand défi, car les statistiques nous montrent que l’AS Monaco a eu du mal face à cette équipe ces dernières années", a admis Clement.