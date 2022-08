Radja Nainggolan porte l'Antwerp qui prend une option sur la qualification

Les Anversois ont cette fois été convaincant.

Ce jeudi, après la première victoire d'Anderlecht, l'Antwerp a emboité le pas et s'est imposé de façon assez convaincante sur la pelouse de Lillestrom. Le premier but a été marqué très tôt dans la rencontre par Almeida (5', 0-1) mais juste avant la pause, les locaux ont égalisé via Knudsen (45', 1-1).

Après la pause, Radja Nainggolan a trouvé les filets par deux fois pour donner au score son allure définitive (50' et 86', 1-2 et 1-3). Une belle victoire donc qui ouvre grand les portes de la qualification au Great Old. Dans une semaine, il faudra confirmer lors du retour au Bosuil.

Voici les autres résultats du soir :