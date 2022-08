Wesley Hoedt veut atteindre la phase de groupes : "Il fallait chercher un autre emploi si nous ne pouvons pas gérer cette pression"

Quatre jours après la défaite au Cercle de Bruges, Anderlecht veut se reprendre contre Paide Linnameeskond lors du troisième tour préliminaire de la Conférence League.

Wesley Hoedt veut absolument rejoindre la phase de groupes de la Conference League. "Nous devons simplement atteindre la phase de groupes et pour cela, nous devrons gagner quatre matchs. C'est vital pour moi personnellement, mais aussi pour cette équipe et ce club. Que le résultat prime désormais sur le beau football ? Pour moi, le résultat passe toujours en premier. Mais avec un club comme Anderlecht, cela doit aller de pair avec un bon football. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de changements et nous devons nous adapter", a confié le Néerlandais en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Jeudi soir, Anderlecht aura une forte pression sur ses épaules. "Mais nous sommes tous devenus des footballeurs professionnels et il faut juste être capable de vivre avec cette pression", a déclaré le défenseur central. "Si vous voulez jouer à un niveau supérieur, vous devez être capable de faire face à ces circonstances. Sinon, vous auriez dû chercher un autre emploi", a lâché Hoedt qui est également revenu sur la défaite au Cercle de Bruges. "Nous avons eu un jour sans. Mais ce qui m'inquiète, c'est que nous avions un problème récurrent. Parfois, il y a juste trop peu d'énergie dans notre équipe. Nous pouvons changer cela, mais cela devra venir des joueurs eux-mêmes. Nous avons peu d'expérience, trop peu d'expérience. Mais il y a un certain nombre de joueurs qui ont cette expérience. Nous devrons bien guider les jeunes", a conclu Hoedt.