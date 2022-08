🎥 Ligue 1 : un superbe but de Krépin Diatta (ex-Bruges) mène Monaco vers la victoire

Philippe Clement et ses hommes débutaient la nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement compliqué à Strasbourg.

La première période rythmée et intense, était dominée par les visiteurs qui trouvaient la faille en fin de période. Matz Sels encaissait un premier but à deux minutes de la pause, des oeuvres de l'ancien Brugeois Krépin Diatta, auteur d'une superbe reprise de volée.

Krepin Diatta just scored this magnificent volley against Strasbourg ‚öĹ‚ėĄÔłŹ pic.twitter.com/H1gZ4lfdjJ